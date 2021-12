Ancien joueur de l’OM, Didier Deschamps ne dirait visiblement pas non au banc de l’équipe de France.

Invité de l’émission ‘Rothen s’enflamme’ ce vendredi soir sur RMC, Didier Deschamps a notamment évoqué la question de son avenir sur le banc des Bleus. « Je ne sais pas si je resterai après la prochaine Coupe du monde et je ne m’en préoccupe pas. Continuer est une possibilité, ça l’a toujours été. Même si je voulais rester et c’est le cas, c’est le président (de la FFF) qui décide. Je pourrais continuer ou faire autre chose (après le Mondial qatari) », a indiqué le sélectionneur de l’équipe de France.

Poussé par Jérôme Rothen, il a ensuite donné son avis sur la possibilité de rejoindre le Paris Saint-Germain, en tant qu’ancien joueur de l’Olympique de Marseille. « Je ne parle pas pour moi, mais il y a des joueurs qui ont joué dans les deux clubs, pourquoi il n’y aurait pas un entraîneur ? Je prends un autre exemple : Antonio Conte, il a été champion comme joueur et entraîneur à la Juventus, et il a été champion avec l’Inter Milan qui est le pire ennemi », a lancé Deschamps, qui semble se laisser toutes les portes ouvertes. « Est-ce que tout est possible ? Dans l’absolu, oui« , a-t-il d’ailleurs conclu.