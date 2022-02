Formé au Betis et désormais à Naples, Fabian Ruiz pourrait rejoindre le FC Barcelone. Le Napolitain ne prolongera pas et souhaite faire son retour en Espagne.

L’un des grands souhaits de la direction du FC Barcelone est de concrétiser l’arrivée de Fabian Ruiz. Le milieu andalou, formé au Betis, fait le bonheur du Napoli et est l’un des meilleurs joueurs de Serie A. Selon Mundo Deportivo, le Barça aurait déjà tenté de l’enrôler trois reprises. Trois échecs successifs loin de décourager les Catalans alors qu’ils aperçoivent la lumière au bout du tunnel.

« L’intérêt des meilleurs clubs me plaît, mais maintenant je me concentre uniquement sur Naples. Ici, je vais bien et il y a des matchs importants à affronter. Mais l’Espagne est ma maison, j’y retournerais tôt ou tard. L’idée d’y retourner dans le futur est toujours bien présente dans mon esprit« , a déclaré Fabian Ruiz dans des propos relayés par Calcio Mercato.