Loïc Perrin a été très critiqué sur les réseaux sociaux après son tacle sur l’attaquant du PSG.

L’ancien défenseur central de l’AS Saint-Etienne Loïc Perrin avait été expulsé pour un tacle sur l’attaquant du PSG Kylian Mbappé lors de la finale (0-1) de la Coupe de France en juillet dernier. Critiqué sur les réseaux sociaux, le joueur revient aujourd’hui sur ces messages violents.

« Je n’ai pas regardé les commentaires sur les réseaux car je savais que j’allais me faire assassiner. Mais bien sûr, on m’en a parlé. J’étais parti en vacances en famille, c’était le bon moment. Et puis ça s’est calmé quand Mbappé a repris et que son père m’a envoyé un message », a indiqué Perrin pour le quotidien régional Le Progrès.