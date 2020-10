À la recherche d’un plan B depuis que le Borussia Dortmund a rejeté la dernière offre de transfert pour Jadon Sancho, Manchester United a également essuyé le refus de la Fiorentina pour le prêt de l’ailier Federico Chiesa.

Alors que le mercato va fermer ses portes dans un peu moins d’une semaine, Manchester United est toujours à la recherche d’un nouvel attaquant. Contraints à abandonner la piste Jadon Sancho, les Red Devils pensaient avoir trouvé le plan B idéal en la personne de Federico Chiesa, pépite du football italien.

Mais d’après les récentes informations du Daily Telegraph, la Fiorentina aurait elle aussi rejeté les avances de Manchester United pour le prêt de leur ailier. Et pour cause, la Viola compte bien prêter son prodige de 22 ans cette saison, mais contre au moins 10 M€ et une clause d’achat obligatoire d’un montant de 40 M€. Reste à savoir si Ole Gunar Solskjaer sera prêt à casser sa tirelire, ou si la Juventus Turin, aussi dans le coup, dégainera en premier.