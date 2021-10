Arrivé à la Juventus Turin il y désormais plus d’1 an, Dejan Kulusevski reste un espoir du club malgré une première saison mitigée. En quête de liquidités, le Suédois pourrait néanmoins plier bagages alors que Tottenham et l’Atalanta Bergame soient intéressés.

Dans des propos relayés par CalcioMercato, Dejan Kulusevski est resté flou concernant son avenir, le Suédois sait pertinemment qu’il est déjà sous un siège éjectable : « Tottenham et Atalanta sont intéressés, resterez-vous à la Juventus ? Quand vous jouez au football, il y a toujours des rumeurs. C’est bien qu’il y ait des équipes intéressées, mais je n’y pense pas… Je me concentre uniquement sur le prochain match, sinon je ne vais pas en profiter. Real ou PSG ? Je ne répondrais pas, je ne sais pas ce que me réserve l’avenir. »

L’attaquant turinois en a profité pour piquer Cristiano Ronaldo. Avec ou sans lui à Turin, Dejan Kulusevski ne voit pas la différence : « Honnêtement, on ne remarque pas son absence, nous n’y pensons même plus. La seule chose à laquelle nous pensons est que nous devons gagner des matchs, pas qui est là ou qui n’est pas là. C’était très amusant de jouer avec lui, c’est un grand joueur et une personne fantastique, mais c’est du passé. »