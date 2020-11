Depuis quelques heures l’Argentine pleure son idole, sa légende Diego Armando MARADONA. Et une autre mauvaise nouvelle pourrait toucher le pays. Alejandro Sabella est dans un état grave.

Selon les informations de la Cadena SER, Alejandro Sabella a été hospitalisé en urgence hier soir, et ce dans la foulée de l’annonce de la disparition d’El Pibe de Oro. Nos confrères ne dévoilent pas la nature du souci rencontré par l’Argentin de 66 ans. Moins connu que son compatriote, Sabella a dirigé l’équipe d’Argentine de 2011 à 2014 et a même emmené les partenaires de Lionel Messi en finale de Coupe du Monde en 2014 face à l’Allemagne. Pour le moment son état semble préoccupant et de nouvelles informations devraient rapidement être communiquées.