Pour renflouer les caisses du club cet été, le Barça pourrait accepter de vendre Jordi Alba à l’Inter Milan.

À la recherche d’un latéral gauche pour pallier le départ d’Ashley Young – qui s’est engagé cette semaine avec Aston Villa – l’Inter Milan aurait jeté son dévolu sur la star du FC Barcelone, Jordi Alba.

De son côté, le club catalan serait également prêt à ouvrir la porte au départ de Jordi Alba à en croire les informations d’ESPN. Les dirigeants du Barça pensent à un échange et voudraient faire venir le défenseur central Alessandro Bastoni (22 ans), révélation des Nerazzuri cette saison. Le seul problème : Jordi Alba a encore un contrat au FC Barcelone jusqu’en 2024 et ne serait pas intéressé par un départ cet été.

Cependant, il est l’un des plus gros salaires du club et le FC Barcelone est obligé de réduire d’urgence son immense masse salariale. Ainsi, l’été dernier déjà, les superstars Luis Suárez, Arturo Vidal et Ivan Rakitic ont été poussé vers la sortie. Jordi Alba, grand ami de Lionel Messi, pourrait être le prochain…