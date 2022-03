L’heure est grave au Real Madrid et Florentino Perez a trouvé la solution : Erling Haaland.

Surclassé, voire humilié hier soir dans le Clasico face au FC Barcelone (0-4), le Real Madrid a bien l’intention de réagir. D’après les informations de la Cadena SER, le président des Merengues Florentino Perez a pris la décision de passer à la vitesse supérieure dans le dossier Erling Haaland. L’absence de Karim Benzema à coûté cher au leader du championnat, qui souhaite donc s’attacher les services d’un deuxième buteur de classe mondiale. Le média espagnole précise par ailleurs que les dirigeants du Real Madrid on été rassuré concernant la condition physique du Norvégien, de retour de blessure il y a peu avec le Borussia Dortmund.

« Florentino a compris que le Real Madrid ne peut pas jouer sur les meilleurs terrains du monde sans attaquant quand Benzema n’est pas là. Florentino l’a compris et le Real Madrid va pousser plus fort pour Haaland », assure le journaliste Francisco José Delgado. Luka Jovic et Mariano Diaz n’arrivent pas à pallier les carences offensives de l’équipe sans le Français. Hier, le Dominicain n’a pas fait frémir une seconde Ter Stegen. Le journalise assure au passage que Kylian Mbappé, qui devrait signer gratuitement au club en fin de saison, sera totalement compatible avec le Cyborg norvégien. Florentino Perez compte même en faire le meilleur duo de la planète. Reste à savoir si Haaland choisira le Real devant Manchester City et le FC Barcelone.