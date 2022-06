Une semaine après les inciendents au Stade de France en marge de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France, le Real Madrid sort du silence et demande des comptes aux organisateurs dans un communiqué.

Le Real Madrid sort du silence. Une semaine après son sacre en finale de Ligue des Champions face à Liverpool, le club madrilène a publié un communiqué, ce vendredi, où il demande des comptes à l’UEFA ainsi qu’aux autorités françaises sur les incidents qui ont eu lieu avant le début de cette finale.

« Nous voulons savoir quelles ont été les raisons qui ont motivé cette désignation du lieu de la finale et quels critères ont été pris en considération compte tenu de ce qui s’est passé ce jour-là. De même, nous demandons des réponses et des explications qui déterminent qui était responsable de laisser les fans impuissants et sans défense. Des supporters dont le comportement général a été à tout moment exemplaire », écrit le club espagnol.