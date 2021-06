Après l’énorme coup Georginio Wijnaldum, Leonardo espère pouvoir s’offrir le jeune Ryan Gravenberch lors du mercato estival.

Si le Paris Saint-Germain a déjà trouvé un renfort de taille au milieu de terrain en la personne de Georginio Wijnaldum, impressionnant avec les Pays-Bas depuis le début de l’Euro 2020, Leonardo continue de pister une pépite de l’Ajax Amsterdam. Considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs d’Eredivisie, le jeune Ryan Gravenberch (19 ans) serait devenu la nouvelle priorité du directeur sportif parisien.

D’après les informations de Sky Sport, le club de la capitale pourrait tenter d’attirer le jeune milieu offensif dès cet été. Mais la tâche s’annonce particulièrement difficile lorsque l’on sait que sa valeur dépasse déjà les 30 millions d’euros et que son agent n’est autre que le malicieux Mino Raiola. De plus, certaines grosses écuries européennes s’intéressent également au profil de Gravenberch. Manchester United, Chelsea, la Juventus Turin et le Real Madrid font partie d’une longue liste de prétendants.