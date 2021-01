Daniel Riolo est une nouvelle fois revenu sur le fiasco des droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Pour le consultant de RMC, les clubs devraient s’allier pour obtenir une diffusion en clair des affiches du championnat.

“Le rugby plutôt que le foot sur Canal+ ? Le choix de Canal de se mettre sur le rugby le dimanche soir est allé de paire avec la perte des Droits. Donc c’est le cas depuis le début de la saison. Ce multiplex, c’est un lot spécial. Il n’y a plus de lots ? Dans ce cas-là, si Canal veut faire ce qu’il veut, il faut racheter les lots et les Droits TV. Pour l’instant, ils n’ont pas donné l’oseille. Canal ne se précipite pas pour dépenser la fameuse somme argent dont on a parlé. Ils vont peut-être finir par la donner, mais ce sera beaucoup moins que prévu… Et à cause de cette situation, avec Mediapro, la situation est préoccupante. Certains clubs français sont au bord de la catastrophe, ils pourront à peine finir la saison, dont l’OM, l’ASSE ou Bordeaux. Ils ne sont pas loin du précipice. La LFP doit faire un écran noir pour bouger Canal ? Canal n’a pas envie d’y aller, donc ça ne forcera personne”, a indiqué le consultant de RMC.

Avant de poursuivre : “Après, une chose pourrait faire péter le truc, c’est que les trois plus gros clubs français se mettent ensemble pour racheter leurs Droits TV autour de 250 ME. Et si les 17 autres clubs se mettent ensemble, ils ne toucheront pas beaucoup moins que d’habitude. Si les clubs menacent de faire ça, ça peut faire bouger les choses. Vu la situation, je comprendrais que certains clubs fassent ça. Pour un temps, ça permettrait de relancer la machine. Le cadre législatif empêche de faire ça pour l’instant. Mais tout se bouge. Et peut-être qu’un média en clair va acheter certains droits à moindre coût. Ils pourraient alors s’en sortir, car les audiences seraient au rendez-vous. Le foot en clair, ça fait du monde. Je serais Aulas, je tenterais ça. Car sinon, c’est le mur pour certains clubs.”