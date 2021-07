Qualifiée pour les quarts de finale de l’Euro 2020, l’équipe nationale de Suisse va défier l’Espagne à partir de 18 heures pour une place dans le dernier carré.

Et pour accéder à cette nouvelle étape, il faudra réaliser un autre exploit, un de plus. Après avoir sorti l’Equipe de France en huitième de finale avec la Nati, Xherdan Shaqiri nourrit de très belles ambitions. L’attaquant star de cette équipe croît dur comme fer à un nouvel exploit face à la Roja. « On a prouvé maintes fois qu’on n’est pas qu’une équipe défensive et montré contre la France qu’on peut marquer plus d’un but, trois même, contre les grandes équipes. On sera donc fidèles à nous-mêmes. Après, plein de choses peuvent se passer contre une équipe au top niveau. C’est ce qu’on a vu contre la France. » A-t-il confié dans une interview accordée à « l’Equipe. »