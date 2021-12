Dimanche soir, Kylian Mbappé a inscrit un doublé lors de la victoire, 2-0, du Paris Saint-Germain face à l’AS Monaco pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. L’attaquant parisien est devenu le troisième joueur a atteindre la barre des 100 buts avec le maillot rouge et bleu.

Kylian Mbappé entre un peu plus dans l’histoire du Paris Saint-Germain. Le champion du monde 2018 est devenu le troisième joueur de l’histoire du club à atteindre la barre des 100 buts en championnat après son doublé, 2-0, contre l’AS Monaco, dimanche dernier lors de la 18e journée de ligue 1. A presque 23 ans, il est le plus jeune joueur à marquer 100 buts avec une même équipe dans l’élite depuis 1950. A titre de comparaison, Zlatan Ibrahimovic, qui a porté le maillot parisien entre entre 2012 et 2016, comptabilise 113 buts en Ligue 1 et Edinson Cavani, qui a joué au Paris Saint-Germain entre 2013 et 2020, a marqué 138 dans le championnat de France. Au total, Kylian Mbappé compte 116 buts en 165 matchs de Ligue 1 Uber Eats.