Julian Alvarez est officiellement un nouveau joueur de Manchester City. Il s’y est engagé jusqu’en 2027.

Après avoir signé Erling Haaland cet été, Manchester City vient de confirmer l’arrivée de Julian Alvarez. La pépite argentine avait signé cet hiver en provenance de River Plate avant d’être prêté dans la foulée chez son ancien club pour y finir la saison en cours. Celle-ci étant arrivée à son terme, l’attaquant de 22 ans est donc officiellement un Skyblues. Il a signé à Manchester City jusqu’en 2027 et le montant de son transfert est estimé à 17 millions d’euros.

« C’est, sans aucun doute, l’une des plus grandes équipes du football mondial. Il suffit de voir ce qu’elle a gagné au cours de la dernière décennie pour comprendre la qualité de son dispositif. Je suis convaincu que je peux m’épanouir ici. Le style de jeu encouragé par Pep est enthousiasmant et j’ai hâte d’y participer », a déclaré l’international argentin sur le site de son nouveau club. Alvarez a atterri à Manchester et sera présenté aux fans de City dimanche.