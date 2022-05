🇫🇷 Il a 16 ans et joue milieu à Lille. Lui, c'est Badredine Bouanani, qui fait partie des plus grands espoirs de sa génération et est déjà membre de l'équipe de France U18. #Scouting vous fait découvrir ce jeune talent avec @BenBoutron, @Tanziloic, @BODMERmathieu et @FM_Guru88