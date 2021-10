Un joueur a fait l’unanimité sur la scène nationale et internationale cette année en Ligue 1 : Aurélien Tchouaméni. Le Monégasque est sans conteste l’une des sensations de la saison. Des performances qui attisent les convoitises, Chelsea, la Juventus Turin et Liverpool sont à sa poursuite.

Aurélien Tchouaméni a illuminé les pelouses de son talent tant avec l’AS Monaco qu’avec l’équipe de France. Le joueur formé aux Girondins de Bordeaux attise désormais l’intérêt des plus grandes écuries européennes. Chelsea et la Juventus Turin sont déjà sur ses traces depuis plusieurs mois sans pour autant que l’une des deux formations n’ai fait une offre. Mais récemment, un nouveau prétendant aurait fait son apparition. Selon The Sun, Liverpool est la dernière formation a être entrée en contact avec l’AS Monaco. Une demande expresse de Jürgen Klopp qui a été séduit par l’éclosion de ce joyau alors qu’il est désormais orphelin de Georginio Wijnaldum.