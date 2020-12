Ancien memble de la LFP, Didier Quillot voudrait apporter une aide supplémentaire à la LFP qui se retrouve dans une situation compliquée à cause de son histoire avec son diffuseur officiel Mediapro.

Dans un entretien accordé au journal L’Equipe, l’ancien directeur général exécutif de la Ligue de football professionnel « regrette sincèrement l’issue de ce contrat pour l’ensemble des clubs professionnels de Ligue 1 et de Ligue 2, pour les familles du football et, bien sûr, pour tous les supporters. Les résultats et donc les engagements de Mediapro étaient publics et connus de tous. Et nous avions obtenu, par ailleurs, une caution solidaire de l’actionnaire de référence. Cela rend encore plus incompréhensible leur attitude aujourd’hui. »

En plus de cela, Quillot souhaite aider le foot français et redonner la somme perçue après la conclusion de l’appel d’offres, de l’ordre de 500 000 euros. « C’est un sentiment de déception. Me concernant, ce contrat n’allant pas à son terme, je considère normal de prendre ma part de solidarité avec le football français et je restituerai donc à la LFP le bonus que j’ai reçu à cette occasion. »