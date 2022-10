Désiré Doué est sans aucun doute une des plus grandes révélations de la Ligue 1 de cette saison. Avec 11 apparitions et 3 buts à 17 ans, le joueur devrait prolonger en Bretagne et permettre aux Rennais d’encaisser un gros chèque.

Selon l’Équipe, le milieu offensif va prolonger. Alors que son contrat expirait en juin 2024, Bruno Genesio et son équipe aurait réussi à convaincre la jeune révélation de continuer l’aventure chez les Rouges et Noirs. Reste à voir ce que va donner le joueur en deuxième partie de saison, et continuera à attirer l’œil des plus grands clubs européens.