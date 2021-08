Pour Giovanni Castaldi, consultant L’Equipe, depuis plusieurs mois, Houssem Aouar est en pleine régression avec l’OL.

« Arsenal a-t-il vraiment besoin d’Houssem Aouar ? Ils ont des besoins ailleurs, je ne vois pas pourquoi ils se jetteraient sur Houssem Aouar. Visiblement il y avait déjà un intérêt l’été dernier. Il se plaint que l’offre arrive tardivement, de ne pas pouvoir aller à Manchester City… Mais depuis un an, Houssem Aouar, même s’il a joué un peu de malchance, avec des pépins physiques et le Covid, il n’est pas au niveau. Il déçoit. Il a quand même été remplaçant à l’OL », a indiqué le consultant de L’Equipe.

Et d’ajouter : « Il n’a pas réussi à enchaîner après son très bon Final 8 donc les top clubs ne s’intéressent plus à Houssem Aouar. Pourtant Lyon est moins gourmand qu’auparavant, ils souhaiteraient sans doute le vendre, pas à n’importe quel prix. Mais je pense qu’il y a un problème de niveau pour les clubs qu’il espère. Ce qui est incroyable, c’est qu’à ce tarif-là, Houssem Aouar, il y a deux ans et demi, les clubs auraient signé tout de suite. Ça en dit long sur son niveau actuel. Je pense qu’il devrait rester et faire une grande saison à l’OL. »