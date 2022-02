Très gourmand pour sa prolongation de contrat, Antonio Rüdiger pourrait bien gagner son bras de fer avec Chelsea.

Chelsea se rapproche lentement mais sûrement des 12 millions d’euros par an qu’Antonio Rüdiger a fixé comme prix pour la prolongation de son contrat. L’Allemand ne lâche pas le morceau, sachant que son nom est déjà sur les tablettes de quelques-uns des clubs les plus prestigieux de la planète. Le Paris Saint-Germain se profile à l’horizon, tandis que le Real Madrid et le Bayern Munich semblent étudier la situation à distance. Mais Chelsea non plus n’est pas du genre à abandonner.

La semaine dernière, les Blues ont fait une offre de plus de 8,5 millions par an, que le défenseur central a rejetée. Depuis quelques semaines la réponse est la même : « non », mais ce jeudi les dirigeants londoniens ont fait un pas de plus selon Goal. Les Blues ont mis sur la table une proposition beaucoup plus proche de ce qui était exigé et il y a un certain optimisme dans les couloirs de Stamford Bridge. Le média précise que Chelsea piste tout de même des défenseurs centraux pour cet été, mais la priorité rester de garder Antonio Rüdiger.

[#Mercato🔁] Antonio Rüdiger (28 ans), qui sera en fin de contrat avec Chelsea en juin, aurait refusé une nouvelle offre de prolongation.



Son salaire actuel : 120 000€/semaine



Proposition : 235 000€/semaine



Il est gourmand l'international allemand ! 🤑



(@MailSport) pic.twitter.com/IvOdyMyRYh — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) February 5, 2022

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de sport.fr en cliquant ici !