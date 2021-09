Le quotidien catalan Sport s’est procuré le contrat d’Antoine Griezmann avec le FC Barcelone, désormais résilié depuis son départ à l’Atlético Madrid.

En 2019, Antoine Griezmann avait signé un contrat en or avec le FC Barcelone, alors présidé par Josep Maria Bartomeu. Un salaire de base de 17 millions d’euros, augmenté d’1 million chaque année pour terminer à 21 millions d’euros lors de la cinquième et dernière année de contrat. Des primes s’ajoutaient à ce salaire de base. En quittant le club cataln pour retrouver l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann a donc renoncé à 95 millions d’euros et même potentiellement plus de 100 millions avec les primes !