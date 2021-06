… la MLS. Mais à l’issue de son contrat seulement. Voici sa déclaration dans les colonnes du Figaro.

« Il me reste encore trois ans à tenir. Je dois faire attention à ma ligne, car à tout moment, je peux glisser… Mon contrat avec Barcelone court jusqu’en juin 2024 et après, je pense que ce sera le bon moment pour partir aux États-Unis. J’adore ce pays, cette culture, la NBA et l’envie de découverte me guide, mais j’ai aussi une famille à bouger. J’aimerais bien terminer ma carrière là-bas, mais en étant bon sur le terrain et remporter la MLS, pas débarquer avec plus rien dans les jambes et ne ressembler à rien sur le terrain. Ça n’aurait aucun sens. »

