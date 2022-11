Battu par le FC Porto (2-1), l’Atlético de Madrid est définitivement éliminé de toutes compétitions européennes. Un échec qui laisse Antoine Griezmann sans voix.

Dans l’impossibilité de se qualifier pour les 8èmes de finale de la Ligue des Champions, l’Atlético de Madrid jouait sa survie en Europe face au FC Porto. Battus, les Colchoneros ont, en plus, été dépassés par le Bayer Leverkusen. Un dénouement cruel qu’Antoine Griezmann, au micro de Movistar + n’est pas réellement parvenu à expliquer : « Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? On ne mérite ni de passer en huitièmes de finale de la Ligue des champions, ni d’aller en Ligue Europa. Si on est seulement capables de gagner un match, c’est ce qui arrive. Il faut serrer les fesses, qu’on se taise et qu’on travaille. »

Un échec sur la scène européenne qui pourrait fragiliser Diego Simeone alors que l'Atlético de Madrid s'engouffre dans une période délicate. Pourtant, l'Uruguayen conserve l'adhésion de son groupe :