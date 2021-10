Le FC Barcelone centralise les tensions depuis plusieurs semaines avec des difficultés sportives et économiques. Ciblé comme le principal responsable des mésaventures catalanes, Josep Bartomeu, ancien président du club poussé vers la sortie en 2020, s’est récemment exprimé sur le transfert controversé d’Antoine Griezmann.

« Lorsque Valverde (entraîneur de 2017 à 2020) est arrivé, les techniciens l’ont suivi de très près et ont voulu qu’il vienne. C’est une star mondiale avec une façon de jouer qui correspond à celle du Barça, dans un 4-3-3, et il pouvait venir. Il y a eu une période de hauts et de bas mais il faut voir l’équilibre. Il a marqué des buts, délivré beaucoup de passes décisives et cela lui a donné une qualité supérieure. Il est revenu à l’Atlético et nous en attendions plus car il est jeune et, comme certains vétérans ont pris leur retraite, il aurait pris plus de responsabilités et d’importance« , a expliqué Josep Bartomeu pour Mundo Deportivo.