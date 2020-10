Consultant sur la chaîne “l’Equipe”, Jérôme Alonzo a donné le nom du successeur d’Olivier Giroud en Equipe de France.

Sur le plateau d’une émission sur la chaîne, il pense que Kylian Mbappé ne sera pas le successeur d’Olivier Giroud à la pointe de l’attaque. Pour lui, c’est Anthony Martial qui possède toutes les qualités pour.

Il progresse beaucoup depuis un moment. Donc forcément, on a envie de voir ça en Bleu et pas seulement en rouge, a commenté l’ex-gardien sur La Chaîne L’Equipe. “Mais il provoque un penalty. Que l’arbitre ne siffle pas, c’est une hérésie. Peut-être qu’on aurait une autre lecture de son match s’il provoque un penalty et que l’équipe de France marque sur ce coup-là. Mais je pense que l’avenir, ce sera lui. A la place d’Olivier Giroud à l’Euro en 2021 ? Non, après l’Euro. Mais ça va venir très vite. Donc soyons indulgents, laissons-le encore progresser.” Un avis qui devrait faire plaisir à l’attaquant de 25 ans.