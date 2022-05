Pour pallier le départ de Cristiano Ronaldo cet été, Manchester United aurait déjà transmit une offre à l’Inter Milan.

Très mal engagé dans la course à la Ligue des champions à cause de ses défaites face à Liverpool (0-4) et Arsenal (1-3), Manchester United va devoir se préparer à des départs cet été. D’après les informations de la presse espagnole, Cristiano Ronaldo pourrait notamment quitter les Red Devils en fin de saison pour un retour tonitruant dans les rangs du Real Madrid. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Ralf Rangnick a alimenté le mystère autour de l’avenir du quintuple Ballon d’Or. « C’est une question que vous devez poser à Erik Ten Hag (le futur coach de Manchester United). Il a montré qu’il pouvait encore être un élément essentiel de cette équipe, mais il est évident que l’équipe a besoin de plus d’attaquants. »

Dans son édition du jour, le Daily Express explique par exemple que les dirigeants mancuniens suivent de près la situation de Darwin Nunez, excellent cette saison à la pointe de l’attaque de Benfica. Le média britannique Sky Sports évoque de son côté une offre de 50 millions d’euros + Anthony Martial pour s’attacher les services de la star de l’Inter Milan, Lautaro Martinez. Encore buteur hier, l’Argentin adorerait découvrir la Premier League. Reste à savoir si l’Inter sera emballé à l’idée de relancer l’ancien Monégasque. Affaire à suivre…