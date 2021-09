Mis à l’écart par ses dirigeants et par la concurrence qui lui est imposée, Anthony Martial n’a disputé que sa deuxième rencontre de la saison face à West Ham ce mercredi en League Cup. Une nouvelle prestation loin d’être aboutie pour le Français, vivement critiquée Outre-manche.

A 25 ans, Anthony Martial semble forcé à prendre un nouveau départ après les arrivées succès d’Edinson Cavani puis plus récemment de Cristiano Ronaldo et Jadon Sancho. Cantonné au banc, l’international français ne fait rien pour se sortir de cette situation selon Dion Dublin. L’ancien attaquant des Reds Devils détruit l’ancien monégasque au micro de la BBC.

« Nous devons en voir plus de la part d’Anthony Martial, nous l’avons déjà dit plusieurs fois mais il ne plaide pas sa cause. Je veux le voir transpirer et mettre le ballon au fond des filets. Il ne l’a pas fait assez depuis qu’il est à United, vous voyez des fulgurances et vous pensez que c’est le début de quelque chose, puis il ne fait plus rien. (…) Son langage corporel est horrible à regarder, il ne veut pas courir partout et travailler dur pour être le numéro 9 de Manchester United. »