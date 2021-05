Impliqués dans un duel à distance avec l’AS Monaco pour la Ligue des Champions, les hommes de Rudi Garcia tenaient leur qualification avant de totalement sombrer seconde période. L’OGC Nice a été fatal à l’Olympique Lyonnais, (2-3).

Statu quo pour la troisième place : l’AS Monaco fait match nul contre Lens 0-0 mais sera quand même en barrage de Ligue des Champions avec la défaite de Lyon 2-3 contre l’OGC Nice. Les Lyonnais étaient pourtant provisoirement qualifiés pour la C1 à la mi-temps avant que les Niçois ne renversent la vapeur et l’emportent. Un dénouement cruel symbole de l’irrégularité lyonnaise cette saison. Les Gones manqueront la plus belle des compétitions européennes pour la deuxième année consécutive, un véritable échec. Dévasté, Anthony Lopes n’avait pas « les mots » après la rencontre.

Anthony Lopes : « On a tout perdu… Qu’est-ce qui a dévissé après la mi-temps ? Alors là bonne question… On avait vraiment à cœur de démarrer la deuxième mi-temps comme on a démarré la première. Il n’y a pas de mots…. Est-ce qu’on méritait le podium ? Sur notre deuxième partie de saison, non je ne pense pas parce qu’on a péché sur certains matchs et perdu beaucoup de points à domicile. Cette saison a été très dure et usante mentalement. Il va falloir vite repartir de l’avant pour la saison prochaine. On a un effectif de qualité, on a eu beaucoup de trous d’air en deuxième partie de saison, ça a été très compliqué. Je n’ai pas vraiment de mots… Je suis très déçu, on est tous très déçus… C’est vraiment dur« , a-t-il déclaré, très touché, au micro de Canal+.