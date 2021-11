Le président de la Ligue espagnole de football Javier Tebas tient une fois de plus à défendre sa Liga et il pense que le Barça possède même un joueur supérieur à Kylian Mbappé.

Toujours une dent contre la Ligue 1 et le Paris Saint-Germain, le patron du football espagnol ne semble pas inquiet plus que ça et voit en Ansu Fati un talent encore plus grand que celui de Kylian Mbappé qui est annoncé avec insistance au Real Madrid depuis plusieurs semaines. « Nous aimons toujours donner beaucoup de valeur à ce que nous avons en dehors de l’Espagne, a d’abord regretté le président de la ligue espagnole. Nous avons Ansu Fati, c’est dommage pour sa blessure, mais il a montré à nouveau qu’il était aussi fort ou même meilleur que Mbappé, » a-t-il déclaré à la radio espagnole. Des déclarations qui vont forcément animer certains débats.