Priorité des dirigeants du Paris Saint-Germain, Zinedine Zidane est un fan de l’OM et le confirme une nouvelle fois. Le Français a tenu à saluer la performance des marseillais, qualifié pour la Ligue des Champions.

« Je n’étais pas devant le match mais je suis ravi. Quand on est supporter de l’OM, on l’est toujours. Donc je suis ravi de leur qualification directe pour la Ligue des Champions parce que ça s’est fait dans les dernières minutes, ça aurait pu être Monaco. Je suis content pour Marseille, je suis content que ce soient eux. On sait que ça règle quand même pas mal de choses quand on se qualifie directement pour la Ligue des Champions », a déclaré Zinedine Zidane dans des propos accordés à La Provence.