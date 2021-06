Jess Lingard, 28 ans, n’a pas été sélectionné par Gareth Southgate pour participer à l’Euro 2020. Malgré la déception de ne pas disputer cette compétition, il respecte le choix du sélectionneur.

Présent dans la liste élargie de 33 joueurs, Gareth Southgate a finalement décidé de se passer de Jess Lingard. Ce dernier, exprime sa déception : « J’étais triste, mais je respecte la décision de l’entraîneur. L’année dernière, au mois de novembre, je pense que personne n’imaginait que je pouvais me rapprocher de la sélection nationale. Mais j’ai travaillé dur, j’ai bien réussi en prêt et l’Angleterre est venue frapper à la porte. Après avoir été prêté et avoir réalisé de bonnes performances avec les Hammers, on a commencé à voir le vrai moi, avec les buts et les passes décisives. »

Pour rappel, l’attaquant a retrouvé des couleurs sous le maillot de West Ham où il a été prêté en janvier par Manchester United. Il a inscrit 9 buts et délivré, 5 passes décisives. Prochain objectif pour Jess Lingard, la Coupe du Monde 2022 au Qatar.