Harry Kane, 27 ans, déçoit depuis le début de l’UEFA Euro 2020. Critiqué dans la presse britannique et par les supporters l’attaquant répond aux critiques.

L’attaquant de Tottenham, n’a toujours pas marqué dans ce championnat d’Europe. Peu influent dans le jeu et peu présent dans la défense adverse, les supporters s’impatientent. Harry Kane, qui a marqué 34 buts en 56 sélections répond aux critiques, dans les colonnes du Guardian : « Ces deux matchs ont été difficiles pour moi mais je n’ai pas eu de problème particulier. Je n’ai pas senti que je n’étais pas à la hauteur physiquement. Honnêtement, j’ai abordé ces deux matchs en me sentant aussi bien que durant toute la saison. Perturbé par mon avenir ? Absolument pas. Je me concentre sur la façon dont je peux aider cette équipe et sur la façon dont nous pouvons réussir dans ce tournoi. Je comprends que, du point de vue des médias, il y ait des spéculations, mais je suis entièrement concentré sur mon travail ici. »

Remplacé à la 73e minute par Rashford lors du match nul, 0-0, contre l’Ecosse, il aura la possibilité de se racheter contre la République tchèque lors du dernier match de poule des Three Lions.