Déjà forfait contre la Hongrie (4-0), Jadon Sancho est aussi indisponible pour les matches contre l’Andorre et la Pologne. À l’image de Mbappé avec la France, l’attaquant de United a quitté le rassemblement de l’équipe d’Angleterre.

Victime d’un coup reçu à l’entraînement, Jadon Sancho est contraint de déclarer forfait contre l’Andorre et la Pologne dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022.

« Après une évaluation plus poussée, le joueur est retourné dans son club et devrait être rétabli à temps pour le match de Manchester United contre Newcastle United le samedi 11 septembre », a déclaré la Fédération anglaise. L’attaquant anglais va donc rejoindre Cristiano Ronaldo, lui aussi rentré plus tôt de la trêve internationale.