L’Angleterre s’est imposé 1-0 contre la Croatie lors du premier du groupe D a l’Euro 2020 dans un stade de Wembley acquis à la cause des Three Lions. Durant ce match, Raheem Sterling, 26 ans a réalisé son rêve ultime.

Le joueur de Manchester City, Raheem Sterling, 62 sélections, 15 buts est l’unique buteur duc choc entre l’Angleterre et la Croatie, vice championne du monde en 2018. En marquant à Wembley dans une compétition internationale, il avoue qu’il a réalisé son rêve : « C’est un sentiment incroyable. J’ai toujours dit que si je jouais à Wembley dans un grand tournoi international, mon rêve était de marquer et je l’ai fait. Je devais marquer dans mon jardin et je suis ravi de l’avoir fait. C’est super de démarrer avec une victoire et on espère s’appuyer dessus. Cela a été une longue saison pour moi, j’étais impatient d’être ici et de commencer à jouer avec l’Angleterre parce que je savais que ce serait une expérience positive. » Il a également été élu, homme du match.