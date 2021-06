Blessé hier soir contre l’Autriche, le défenseur de Liverpool a été contraint de déclarer forfait pour l’Euro 2020.

Invité surprise de la liste des 26 de Gareth Southgate, Trent Alexander-Arnold ne pourra finalement pas disputer l’Euro 2020 avec l’Angleterre cet été. Touché à la cuisse hier soir lors du match amical des Three Lions face à l’Autriche (1-0), le latéral de Liverpool devrait être absent pendant 4 à 6 semaines d’après les informations des médias britanniques The Times et The Athletic.

Pour autant, son absence ne devrait pas être difficile à combler pour le sélectionneur anglais, qui a déjà inscrit Kyle Walker (Manchester City), Reece James (Chelsea) et Kieran Tripier (Athlético Madrid) sur sa liste pour l’Euro.