Conquis par la prestation de ses hommes hier à Pierre Mauroy face aux Lillois à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1, le coach d’Angers, Stéphane Moulin, a estimé que le SCO avait signé son plus beau succès en championnat depuis la remontée du club dans l’élite.

Comme à son habitude, la Ligue 1 nous a réservé son lot de surprises et d’émotions hier lors de la 18e journée de championnat. Et c’est Angers qui mérite la palme d’or de la grosse perf’ de la soirée. Face au co-leader lillois, les partenaires de Thomas Mangani n’ont pas tremblé et ont réalisé un coup parfait. Une entame de match pied au plancher avec un doublé improbable du défenseur central Romain Thomas ont permis aux Angevins de rapidement breaker dans ce match. La réduction au score de Burak Yilmaz juste avant la mi-temps n’aura rien changé. Le SCO a tout simplement été meilleur.

En conférence de presse, un homme arborait un grand sourire. Stéphane Moulin, le tacticien de cette équipe, s’est félicité du travail de ses joueurs : « Est-ce la plus belle victoire depuis la remontée en L1 en 2015 ? Oui. Car on a joué contre le premier ex aequo, qui était invaincu à domicile cette saison. On a réalisé un exploit, c’est une très, très grosse performance, je suis très, très fier de l’équipe et du groupe. S’il y avait un bon moment, c’était celui-ci : les Lillois ont joué beaucoup de matches et il y a eu une coupure. J’avais dit qu’il y aurait des surprises, parce que les grosses équipes ne sont pas forcément prêtes. »

Le technicien français a ensuite analysé cette victoire en s’appuyant sur l’ADN du jeu angevin. « Pour gagner, il fallait faire un très gros match et on l’a fait. On a été efficaces sur nos points forts, on a été très, très bien organisés, physiquement on a répondu présent et finalement on n’a concédé que très peu de situations. On avait démarré comme ça contre Marseille (2-1, avant la trêve) et l’objectif était de reproduire ça. Et on a réussi, contre une équipe plus forte selon moi. Sur le doublé de Romain Thomas, c’est la belle histoire du foot. On ne savait pas s’il jouerait et finalement, il est là et il marque deux buts, c’est aussi ça le côté irrationnel du football ! »

Grâce à cette victoire de prestige, les Angevins réalisent une très belle opération puisqu’ils font un bond de deux places pour venir s’installer confortablement à la 7e place de Ligue 1.