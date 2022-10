C’est pas la fête à Angers en ce moment. Derniers du championnat et battus 1-2 par Rennes ce weekend, les noirs et blancs sont en grande difficulté, à l’instar de leur gardien Paul Bernardoni quand il n’est pas sur la pelouse.

Après le craquage contre le Stade Rennais ce dimanche, les hommes de Bruno Genesio sont les bons cancres de Ligue 1. Malgré la défaite frustrante, le portier Bernardoni est l’auteur d’une prestation pas si moche que ça. Le gardien s’est exprimé sur son nouveau rôle dans les cages du SCO. Il est désormais second, juste derrière le titulaire Fofana.

« Ma situation personnelle ? Je ne vais pas mentir, ce n’est pas facile mais c’est comme ça. Je n’ai pas d’autres choix que de prendre match après match. Je sais pourquoi je suis là, j’ai un contrat et je le respecte. Je travaille comme un chien tous les jours pour y arriver. Après il y a des choix qui sont faits qu’on soit d’accord ou pas d’accord c’est autre chose. Quand on a la chance d’être sur le terrain il faut tout donner, quand ce n’est pas moi j’ai les boules mais c’est comme ça. Je suis content de mon match, mais au final on a toujours 8 points et c’est trop peu. «