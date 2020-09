Douzième de Ligue 1, le SCO d’Angers a démenti le départ de son milieu de terrain français, Baptiste Santamaria.

Ce mardi soir, le club angevin a tenu à être clair et explique que les médias allemands se trompent. “Angers SCO dément catégoriquement les fausses informations diffusées par les médias au sujet du transfert de Baptiste Santamaria vers le club de Fribourg. Le club a bien reçu une offre du club allemand d’un montant de 11M€, qui a été refusée. Angers SCO rappelle que seules les informations diffusées via son site Internet et ses réseaux sociaux font foi.” Ecrit le SCO sur Twitter.