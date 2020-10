Hier soir, le SCO d’Angers est venu à bout du Stade Rennais.

Une victoire 2-1 avec un but de la recrue Sofiane Boufal qui est revenu sur son match et notamment ce but victorieux.

“On a fait un gros match. On a été vraiment costauds. C’est une victoire historique parce que cela faisait très très longtemps que le SCO n’avait pas gagné ici à Rennes. Le fait de marquer va me faire du bien mentalement. Physiquement, je commence petit à petit à retrouver mes sensations. Je suis content. Ça fait plaisir”, a confié Boufal à SCOTV.