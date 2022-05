Gérald Baticle a souligné ce vendredi des dysfonctionnements au sein du SCO d’Angers qu’il souhaite « mettre sur la table » au plus vite.

Après avoir assuré le maintient d’Angers, 14e, en Ligue 1, Gérald Baticle estime que l’heure est au changement. Dans son point presse hebdomadaire à la Baumette, l’entraîneur du SCO s’est longuement attardé sur la situation du club et sa situation personnelle.

« En début de semaine prochaine, j’ai prévu une réunion avec ma direction pour donner nos avis (avec son staff) sur nos fins de contrat, nos joueurs qui sont à un an de la fin de leur contrat et sur l’ensemble du groupe. Concernant ce qui est sorti ce (vendredi) matin (L’Équipe a annoncé des discussions sur l’avenir de Baticle, sous contrat jusqu’en 2025), j’ai sollicité un entretien avec mon président. Je pourrais vous parler du perfectionnement du fonctionnement (du club) et également vous parler de corrections des dysfonctionnements. Ce n’est pas dans mon fonctionnement de m’épancher dans la presse ou sur la voie publique. (Toute la saison), j’ai cherché à colmater au maximum. Ce serait dommage de ne pas régler ces dysfonctionnements entre les deux saisons. Parce que si on repart avec des dysfonctionnements, on se met en danger. J’ai vu beaucoup de clubs par le passé qui, s’ils ne corrigeaient pas leurs dysfonctionnements, se mettaient en danger. Je connais la problématique financière, mais le dysfonctionnement est en dehors de la problématique financière. »