La sortie kamikaze d’Anthony Lopes fait jaser. Stéphane Moulin, coach du SCO d’Angers crie au scandale.

Anthony Lopes n’est pas ceinture noire pour rien. En déplacement à Angers ce dimanche, l’Olympique Lyonnais a réussi à s’imposer. Dans le dur, les hommes de Rudy Garcia s’en sont une fois de plus remis aux talents de sauveur de Tino Kadewere. 0-1 score final. L’histoire semble simple, pourtant la rencontre aurait pu prendre une toute autre tournure. Dès la deuxième minute, Anthony Lopes, coutumier du fait, a une nouvelle fois montré toutes ses aptitudes de catcheur. Une sortie kamikaze, genou en avant, qui a laissé des traces sur le dos de Romain Thomas.

Un geste qualifié par beaucoup comme dangereux, sauf par l’arbitre. Celui-ci a laissé le jeu se poursuivre, et n’a pas jugé opportun de consulter la VAR. Le fait de jeu n’a pas plu, et a évidemment provoqué la colère de l’entraîneur de SCO. Devant la presse, ce dernier s’en est pris au corps arbitral de la rencontre. « Moi qui suis un adepte de la vidéo, je n’y comprends plus rien. Sur le premier ballon, quand on voit Lopes en retard les deux genoux dans le dos avec les crampons, il n’a même pas l’idée de siffler un penalty ! Rien ne l’empêche de siffler et d’aller voir les images. (…) Il faut être Bac +12 pour faire partie du giron de l’arbitrage. » D’ailleurs la VAR a considéré que le geste d’Anthony Lopes était « correct ».