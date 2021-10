Le SCO Angers s’est incliné de justesse ce dimanche après-midi face à l’OGC Nice (1-2), lors de la 12e journée de Ligue 1. Un résultat que ne conteste pas Romain Thomas. Néanmoins, le joueur de 33 ans a pointé du doigt l’arbitrage lors de cette rencontre.

En effet, un corner a été accordé aux Niçois, dans le temps additionnel, ce qui a entraîné le but de la victoire d’Andy Delort. Or, pour le joueur angevin, il n’y avait pas à siffler corner, mais plutôt 6 mètres.

« Je reviens encore à chaud donc je vais éviter de dire des bêtises », a déclaré Romain sur Prime Video.

« Je vais parler du jeu. On a fait une très bonne première période mais on a trop subi en deuxième. Qu’il revienne au score, ce n’est pas illogique. Mais la fin de match est cruelle comme la semaine dernière et celle d’avant à Paris. (…) De là où je suis, je vois 6 mètres. L’assistant voit corner. Je comprends que ce soit difficile d’arbitrer mais ce qui est frustrant pour nous, c’est que ça s’enchaîne. Mais on ne va pas s’en remettre qu’aux décisions arbitrales, on doit mieux faire en deuxième période ».