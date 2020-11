Auteur d’un bon début de saison, le SCO se prépare pour la réception de Lyon, dimanche 22 novembre. Mais avant la onzième journée de Ligue 1, Angers n’a pas réussi à s’extirper de Niort en amical.

Angers ? Rien à signaler. Malmenés face aux Chamois Niortais (actuels troisièmes de Ligue 2), les deux écuries se quittent dos à dos, trois partout. Pas de panique, le SCO n’est pas encore en Ligue 2. C’était une rencontre amicale, placé durant la trêve hivernale, qui a eu lieu vendredi dernier. Celle-ci a permis à Stéphane Moulin d’offrir du temps de jeu à ses joueurs peu utilisés, comme Rachid Alioui, ou les jeunes Waniss Taibi, Zinedine Ould Khaled et Mohamed-Ali Cho. Buteur à 16 ans, ce dernier a même montré de très belles choses.

Fidèles au ventre mou, les hommes du SCO sont plutôt en forme. Auteurs d’un début d’exercice intéressant, les hommes de Stéphane Moulin se tiennent à la neuvième place de Ligue 1. Le tout, juste avant de défier Lyon à domicile. Et bonne nouvelle, Sofiane Boufal est de retour de blessure. Absent contre Nîmes, il devrait être présent pour la réception des gones dimanche 22 novembre. Si cette nouvelle, en est une excellente pour Stéphane Moulin, son groupe ne sera pas au complet. Averti à trois reprises, Thomas Mangani devra purger un match de suspension. Autres zones d’ombre, Abdoulaye Bamba, Farid El Melali, Mateo Pavlovic et Ibrahim Amadou sont tous incertains, pour cause de blessure.