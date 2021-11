En fin de contrat en juin prochain et désormais bouché par les trois géants que sont Neymar, Mbappé et Messi, Angel Di Maria pourrait ne pas prolonger son aventure avec le PSG. Le FC Séville de Monchi lui fait les yeux doux.

Le vestiaire du Paris Saint-Germain regorge de stars et si Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé sont constamment sous le feu des projecteurs, il serait préjudiciable d’omettre le cas Angel Di Maria. Titularisé à 6 reprises cette saison, l’Argentin ne fait plus partie des hommes forts du XI parisien depuis l’arrivée de Lionel Messi et un départ est une possibilité qu’il est nécessaire d’aborder. En fin de contrat en juin 2022, plusieurs clubs s’avancent afin de l’enrôler gratuitement l’été prochain. Selon Fichajes, Boca Juniors mais aussi et surtout le FC Séville de Monchi seraient très intéressés par le profil de phénomène argentin. A 33 ans, il pourrait s’offrir un dernier défi. Une tendance de plus en plus probable tant une prolongation de contrat ne semble pas être à l’ordre du jour.