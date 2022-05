En fin de contrat en juin prochain, Angel Di Maria s’apprête à quitter le Paris Saint-Germain. Un départ d’ores et déjà acté. L’Argentin est même plus proche que jamais de rejoindre la Juventus Turin.

Loin d’être titulaire indiscutable dans la hiérarchie des offensifs parisiens, Angel Di Maria restait néanmoins un remplaçant de luxe pour Mauricio Pochettino. Auteur d’une saison mitigée avec 4 petits buts et 8 passes décisives à son actif en 30 rencontres disputées toutes compétitions confondues, l’Argentin ne poursuivra pas une année de plus sous les couleurs parisiennes. En fin de contrat en juin prochain, la direction parisienne ne le prolongera pas. Une décision irrévocable confirmée par L’Equipe qui officialise son départ. Après 7 ans de bons et loyaux services Angel Di Maria disputera sa dernière rencontre au Parc des Princes lors de la 38ème journée de Ligue 1 pour la réception du FC Metz.

Si son avenir n’a pas encore été officialisé, l’ailier de 34 ans serait en négociations très avancées avec la Juventus Turin. Une ultime et dernier défi d’envergure pour Angel Di Maria après une carrière riche en souvenirs. Sans compter la rencontre à venir, il aura disputé 294 rencontres sous les couleurs du Paris Saint-Germain pour un total de 92 buts et 118 passes décisives. L’Argentin restera pour l’éternité dans l’histoire du club de la capitale.