Recrue estivale, Angel Di Maria aurait conditionné son avenir à celui de la Juventus Turin en Ligue des Champions.

Afin de retrouver ses lettres de noblesse, la Juventus Turin s’est jetée sur deux belles opportunités cet été avec les arrivées libres successives de Paul Pogba et Angel Di Maria. Débarqué en provenance du Paris Saint-Germain, l’Argentin s’est déjà parfaitement intégré au groupe de Massimiliano Allegri. Elément moteur de la ligne offensive turinoise, il pourrait néanmoins rapidement plier bagages.

En effet, d’après les informations publiées par la Gazzetta dello Sport, Angel Di Maria ne serait pas satisfait de sa nouvelle aventure turinoise. Déçu par les résultats de la Juventus Turin, notamment sur la scène européenne, l’Argentin menacerait de plier bagages. Il y a deux semaines, le vétéran de 34 ans avait même déclaré en coulisses qu’en cas de non qualification en 8èmes de finale de Ligue des Champions, il pourrait forcer un départ dès cet hiver. Or c’est officiel : la Juventus est éliminée de la Ligue des champions depuis mardi. Elle ne peut plus, au mieux, que poursuivre l’aventure en Europa League.