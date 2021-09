Arrivé à l’OGC Nice lors des ultimes heures du mercato, Andy Delort est pourtant toujours rattaché à l’OM qui l’a suivi tout l’été. Agacé, le Niçois met les choses au clair.

L’OGC Nice, sur la demande de Christophe Galtier, était à la recherche d’un attaquant d’expérience afin d’épauler Amine Gouiri et Kasper Dolberg. Interrogé par Nice Matin, l’ancien montpelliérain est revenu sur ce choix : « Je ne vais rien vous cacher. Quand j’ai pris la décision de quitter Montpellier, j’ai eu pas mal d’opportunités. Il y avait Nice, avec un très beau projet.«

L’OM avait fait de l’attaquant algérien l’une de ses priorités mais le Niçois a refusé ces avances. Aujourd’hui toujours mentionné à Marseille, Andy Delort est agacé et veut faire une véritable mise au point : « Je vais mettre les choses au clair et rectifier certaines choses. J’ai dit ça (que l’OM était son club de coeur, ndlr) car mon père était fan de l’OM quand j’étais petit. Il suivait ce club dans les années 90 et m’a souvent amené avec lui au stade. Aujourd’hui, ça n’a plus rien à voir, je suis un joueur professionnel, je joue en Ligue 1 contre eux. Pour en finir avec ce débat, je suis très fier de porter le maillot du Gym, je suis bien là, ça veut tout dire.«