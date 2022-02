Andy Delort, l’attaquant de l’OGC Nice, a confirmé ne pas avoir fait une croix sur les Fennecs d’Algérie.

Andy Delort a choqué plus d’une personne en début de saison en indiquant qu’il privilégiait sa place à l’OGC Nice que les multiples allers retours à faire avec les Fennecs. Réponse immédiate de Djamel Belmadi, le sélectionneur algérien, qui a indiqué que l’attaquant champion d’Afrique 2019 ne sera plus appelé. La réaction du joueur était attendue, elle est désormais connue. Invité dans l’émission de radio Rothen s’enflamme sur RMC ce mercredi, l’attaquant de l’OGC Nice s’est exprimé sur son avenir avec la sélection algérienne. « C’était un moment compliqué. Je venais de partir de Montpellier, il y avait de la concurrence à Nice, maintenant on verra ce qui se passera. Non bien sûr, je n’ai pas fait une croix sur la sélection ! » a déclaré l’attaquant de 30 ans qui a disputé 11 matchs avec l’Algérie.

