Agacé par le comportement de certains supporters du MHSC, Andy Delort a poussé un coup de gueule ce vendredi lors de sa présentation à Nice.

Recruté par l’OGC Nice dans les toutes dernières heures du mercato estival, Andy Delort ne s’est pas fait que des amis en quittant le club héraultais. De passage en conférence de presse cette semaine, l’international algérien en a profité pour régler ses comptes avec ses détracteurs.

« Je comprends que les supporters de Montpellier aient été déçus. Après, il y a beaucoup de messages qui m’ont un peu vexé. C’est allé un peu plus loin que ce que je pensais. Dans les histoires d’amour, plus il y a de l’amour, plus il y a de la haine. (…) Mais je remercie Laurent Nicollin, qui est un président exceptionnel, que j’estime beaucoup ».