International ukrainien et joueur des Hammers de West Ham, Andrei Yarmolenko s’apprête à affronter l’Olympique Lyonnais dans quelques jours en quarts de finale aller de l’Europa League. De retour sur les terrains après quelques jours de repos notamment à cause des événements et la guerre qui se déroule dans son pays, il s’est confié sur cette période très difficile.

Au cours d’un entretien accordé à la chaîne YouTube 1/2/3, l’ailier gauche ukrainien se livre sur la situation actuelle et évoque la guerre entre son pays et la Russie de Vladimir Poutine qui a déjà commencé depuis près de 25 jours. Malgré son extrême émotion, il soutien son pays à 100% et il pense même que cette guerre se terminera par une issue positive pour le peuple ukrainien. « Honnêtement, c’est effrayant d’en parler. Nous devons nous aider les uns les autres. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera. Je suis sûr que nous ne serons battus par aucun pays. Personne ne pourra jamais briser notre esprit », a-t-il tonné.

S’il n’est pas sur le terrain pour défendre son pays, Andrei Yarmolenko participe activement à l’aide humanitaire et même militaire. Pour preuve, il a offert 90 000 euros pour l’effort de guerre il y a quelques semaines, ainsi que publié des vidéos pour demander aux joueurs de football russes de dénoncer cette guerre au sein même de leur pays.